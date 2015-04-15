更新版1-美国利率：圣路易斯联储总裁要求现在升息，防范资产泡沫

“我们希望利率走向能适切地反映美国经济即将到来的荣景期，”布拉德说。他主张很快开始升息，然后缓慢和稳步推进，以确保市场对此做好准备。

布拉德认为，在经济快速增长的情况下持续实施宽松货币政策，会产生各种有害因素，可能导致资产泡沫，危及经济繁荣。他今年不具有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权。

他还说，美联储可以先上调利率，如果经济数据显示央行需要撤销这个决议，还可以将利率恢复至近零水平，这是可以接受的。

“我不认为这有什么问题，”他指的是先升息然后如果经济增长下滑再降息。布拉德说，如果有必要，美联储甚至可以恢复购买公债。

上周政策立场强硬的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔也表达了先升息，然后根据数据情况再降息的观点。

布拉德之后对记者表示，如果存在市场需求，他支持扩大美联储的逆回购计划。这种看法与其他几位美联储官员的看法相反，他们认为应保持当前规模，并随着美联储推进升息计划时逐步退出。(完)