更新版1-美国利率：圣路易斯联储总裁要求现在升息，防范资产泡沫

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们希望利率走向能适切地反映美国经济即将到来的荣景期，”布拉德说。他主张很快开始升息，然后缓慢和稳步推进，以确保市场对此做好准备。
布拉德认为，在经济快速增长的情况下持续实施宽松货币政策，会产生各种有害因素，可能导致资产泡沫，危及经济繁荣。他今年不具有美国联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权。
他还说，美联储可以先上调利率，如果经济数据显示央行需要撤销这个决议，还可以将利率恢复至近零水平，这是可以接受的。
“我不认为这有什么问题，”他指的是先升息然后如果经济增长下滑再降息。布拉德说，如果有必要，美联储甚至可以恢复购买公债。
上周政策立场强硬的里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔也表达了先升息，然后根据数据情况再降息的观点。
布拉德之后对记者表示，如果存在市场需求，他支持扩大美联储的逆回购计划。这种看法与其他几位美联储官员的看法相反，他们认为应保持当前规模，并随着美联储推进升息计划时逐步退出。(完)
(编译 张涛/李春喜 审校 张荻/戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。