美国经济：布拉德认为美联储应去除“耐心”措辞，为未来提供更多选择

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透纽约2月26日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美联储应当改变下月的政策声明，这将允许联储观察通胀率数据一直到春季，然后在夏季的某个时段升息。
布拉德在CNBC上表示，美联储应当从3月17-18日会议的声明中去除“耐心”的措辞，以给未来“提供选择...”
“如果我们去除了这个措辞，那么我们可以在夏季的任何一次会议上采取行动，”他并称。“如果通胀预期恢复至更加正常的水平，那么我就有信心实际的通胀率也会恢复正常水平。我们还需要在春季时看看这方面的证据。”(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。