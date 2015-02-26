美国经济：布拉德认为美联储应去除“耐心”措辞，为未来提供更多选择

路透纽约2月26日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美联储应当改变下月的政策声明，这将允许联储观察通胀率数据一直到春季，然后在夏季的某个时段升息。

布拉德在CNBC上表示，美联储应当从3月17-18日会议的声明中去除“耐心”的措辞，以给未来“提供选择...”

“如果我们去除了这个措辞，那么我们可以在夏季的任何一次会议上采取行动，”他并称。“如果通胀预期恢复至更加正常的水平，那么我就有信心实际的通胀率也会恢复正常水平。我们还需要在春季时看看这方面的证据。”(完)