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债券 | 2014年 3月 22日 星期六 04:11 BJT

美国利率：叶伦可能只是想要反映市场的升息预期-圣路易斯联储总裁布拉德

路透华盛顿3月21日 - 美国圣路易斯联储银行总裁布拉德周五表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示美联储可能在结束购债后六个月升息时，可能只不过是在重复民间分析师和投资人的观点。

“有关‘一段长时间’是指六个月，我所看到的民间调查报告出现过这样的数字。”布拉德表示，“这同我们从金融市场上听到的差别不大。所以我会认为她只不过是在重复这种观点。”

布拉德是在叶伦有关美联储首次升息时机的讲话后首位对此发表看法的美联储政策制定者。在结束两日货币政策会议后，美联储周三表示，首次升息可能会在结束购债刺激计划后的相当长一段时机后。

叶伦在随后的记者会上表示，相当长一段时间可能是指六个月，此话一出，债市遭到大举抛售，因投资人认为美联储计划升息的时间要比许多人的预期提前了。(完)
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