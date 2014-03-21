美国利率：叶伦可能只是想要反映市场的升息预期-圣路易斯联储总裁布拉德

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透华盛顿3月21日 - 美国圣路易斯联储银行总裁布拉德周五表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示美联储可能在结束购债后六个月升息时，可能只不过是在重复民间分析师和投资人的观点。
“有关‘一段长时间’是指六个月，我所看到的民间调查报告出现过这样的数字。”布拉德表示，“这同我们从金融市场上听到的差别不大。所以我会认为她只不过是在重复这种观点。”
布拉德是在叶伦有关美联储首次升息时机的讲话后首位对此发表看法的美联储政策制定者。在结束两日货币政策会议后，美联储周三表示，首次升息可能会在结束购债刺激计划后的相当长一段时机后。
叶伦在随后的记者会上表示，相当长一段时间可能是指六个月，此话一出，债市遭到大举抛售，因投资人认为美联储计划升息的时间要比许多人的预期提前了。(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。