美国金融：圣路易斯联储总裁称，房地产市场可承受公债收益率上涨

“我觉得这个问题值得关注，但我认为按照历史标准来看，目前的收益率水平还相当低，”布拉德向记者表示。此前美国10年期公债收益率 触及了两年来的高点。

“我还认为，房地产市场的动能胜过收益率上涨带来的任何影响，至少目前是这样，”他在圣路易斯联邦储备银行主办的早餐会讲话后向记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)