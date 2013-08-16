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债券 | 2013年 8月 16日 星期五 08:00 BJT

美国金融：圣路易斯联储总裁称，房地产市场可承受公债收益率上涨

路透路易斯维尔8月15日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称，尽管美国公债收益率(殖利率)最近上涨，但美国长期借贷成本仍然偏低，而美国房地产市场应该能够承受随之而来抵押贷款利率上升。

“我觉得这个问题值得关注，但我认为按照历史标准来看，目前的收益率水平还相当低，”布拉德向记者表示。此前美国10年期公债收益率 触及了两年来的高点。

“我还认为，房地产市场的动能胜过收益率上涨带来的任何影响，至少目前是这样，”他在圣路易斯联邦储备银行主办的早餐会讲话后向记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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