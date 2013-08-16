美国金融：圣路易斯联储总裁称，房地产市场可承受公债收益率上涨

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透路易斯维尔8月15日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称，尽管美国公债收益率(殖利率)最近上涨，但美国长期借贷成本仍然偏低，而美国房地产市场应该能够承受随之而来抵押贷款利率上升。
“我觉得这个问题值得关注，但我认为按照历史标准来看，目前的收益率水平还相当低，”布拉德向记者表示。此前美国10年期公债收益率 触及了两年来的高点。
“我还认为，房地产市场的动能胜过收益率上涨带来的任何影响，至少目前是这样，”他在圣路易斯联邦储备银行主办的早餐会讲话后向记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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