美国金融：监管新规将使美国大银行年度资本金支出再增多达20亿美元-FED

路透华盛顿12月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周四表示，根据旨在进一步保护美国金融系统的一项新规，美国最大型银行每年必须再增加多达20亿美元的资本金，以应对未来可能出现的市场崩跌。

这项规定要求大银行增持可以在破产时转换成股权的债务。投资者持有的股票是银行在破产时的主要缓冲。

根据美联储的估算，美国八家最大型银行中，有半数需要发行约500亿美元的新债，以满足这项名为总损失吸收能力(Total Loss Absorbing Capacity/TLAC)的新规的要求。

美联储表示，这八大银行的年度资本金总支出共计将增加6.8-20亿美元。

美联储官员拒绝点名是哪四家银行的可转债不足。富国银行 11月曾表示，预计将再发行至少290亿美元的债券，才能满足此项新规的要求。

美联储官员称，大银行已经在满足新规要求方面取得了明显的进步。

美联储于周四公布了新规的最终版本，相较于年初发布的规定草案，最终版本向金融业做出了一些让步。

美联储称，银行的很多现有债务将被划归符合新规要求的债务范畴，这个过程被称作‘祖父豁免’。

“祖父豁免应该会大大减轻银行满足新规要求的压力，”美联储在一份声明中称。

除富国银行外，预计需要满足新规要求的银行还包括，摩根大通 、美国银行 、花旗集团 、道富银行 、纽约梅隆银行 、摩根士丹利 和高盛 。