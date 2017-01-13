综述：美联储官员认为特朗普政策对经济有短期提振 但风险随之而来

路透佛罗里达州那不勒斯市1月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员周四谨慎地表示，即将上任的特朗普政府提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。

多位美联储地区联储总裁在不同场合表示，原则上同意当选总统特朗普可能实施的政策将通过减税刺激直接支出、消费和投资，从而促进经济增长，而放松监管也会对企业有利。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称，在最近东南部地区进行的一项企业调查中，企业高管表示对“财政刺激、减税、基础设施方面的开支、以及一定程度上放松监管的前景持乐观态度。”

但芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯对美国人寿保险协会(American Council of Life Insurers)称，目前美国经济并不真的需要多少短期帮助。美国经济需要更长期的策略，如扩大受人口老龄化及生产力滞后等问题困扰的劳动力。

埃文斯表示新政府在“可以说是充分就业之际”上任。“美国经济在未来一两年甚至更长时间里，可望实现4%的增长率...但除非劳动力也出现持续的结构性改善且生产率增长，否则这样的GDP增幅...最终将导致更具限制性的金融环境。”

洛克哈特则表示，如果通胀率上升太快，美联储可能被迫采取“先发制人的”升息举措。他将于2月底退休。

他们的谈话以及其他美联储官员的言论，显示出美联储如今进退维谷。多年来他们希望其他政府部门付出更多努力来帮助经济，并减少对美联储的要求；可如今他们面对的情况却是白宫和国会或许操之过急。

特朗普当选后，美联储官员在12月举行的政策会议中表示，2017年升息速度可能略微加快；核心决策官员则表示，相较于2015年和2016年各升息一次，2017年料将升息三次。

费城联邦储备银行总裁哈克周四表示，尽管他尚未因特朗普可能采取的举措而改变政策展望，但按目前情况来看，在没有政府额外的帮助下“经济仍展现出相当强劲的势头”。

在纽约发表的演讲时，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则淡化了对通胀的担忧。他表示，税收、支出以及特朗普可能采取的其他政策调整所带来的影响，或许到明年才会变得更加清晰。

联储官员传统上慎谈当选官员的施政计划，部分是要与政界保持距离并维护联储政策的独立性。但自特朗普胜选后，他们发出了一系列微妙的信号，声称简化或改革企业税制、明确或放松监管可能会使经济运行更为顺畅，但贸易战或大量增加赤字支出会产生不必要的风险。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗也在周四发表讲话。他表示还在观望特朗普政策对经济的影响。这包括废除奥巴马医保计划，柯普朗暗示废除该计划可能会损伤消费者的支出意愿。

此外，联储官员还指出人口老龄化对潜在经济增长造成的拖累。柯普朗周四称解决之道在于增加外来移民，这与特朗普竞选期间提倡的政策纲领背道而驰。(完)

(翻译/审校 王琛/戴素萍/张荻/徐文焰/张涛)