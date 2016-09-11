焦点：9月政策会议临近 美联储决策者仍各执一词

路透华盛顿/马萨诸塞州昆西9月9日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)将于本月稍后举行政策会议，周五多位决策者对是否在短期内升息表达了不同意见，从一些拥有永久投票权的委员的讲话中可以看出，他们对支持近期升息仍有保留。

一系列鹰派言论发表后，金融市场押注9月升息可能性增加。波士顿联储总裁罗森格伦周五发表讲话后，9月升息的机率从他讲话前的24%升至30%。

在美联储理事塔鲁洛发表更偏鸽派的讲话后，这一机率会回落至20%。

塔鲁洛告诉美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)，他希望在升息前看到更多通胀向联储2%目标持续回升的迹象。这是他一贯秉持的观点。他的讲话一经发表，投资者对联储在9月20-21日会议上升息的预期应声回落。

“在我看来，只有当通胀显现出持续上涨的迹象后，我们才会升息，”塔鲁洛称。他还补充说，“过去通胀出现了很多不真实的起伏。”

包括塔鲁洛在内，美联储共有五位理事，均在政策制定委员会——联邦公开市场委员会(FOMC)中有永久投票权。FOMC共有10位有投票权的委员。

颇具影响力的美联储理事布雷纳德也曾一再反对过快升息，因美国和全球的通胀和经济增长疲弱。按计划她将于下周一在芝加哥发表讲话，从下周二开始，联储委员将进入为期一周的政策会议前静默期。

今年另外五名投票委员为地区联储总裁，包括长期以来支持升息的堪萨斯城联储总裁乔治，美联储在过去四次会议中维持利率不变，她在最后三次会议上均持反对意见。

**愿意等待，但联储暗示利率路径为上行**

塔鲁洛的讲话与罗森格伦形成鲜明对比，后者称，如果等待太久升息，美国经济面临的风险将增加。

罗森格伦在马萨诸塞州昆西发表讲话时称，尽管海外经济放缓仍然令人担忧，但数据证明美国经济极具韧性，如果联储在太长时间内保持政策不变，甚至可能会导致经济过热。

不过，罗森格伦并没有说他是否会支持在本月或者今年升息。

金融市场目前消化了12月升息的可能性。联储主席叶伦两周前在杰克森霍尔讲话时称，“最近几个月升息的理据增加。”

周五，达拉斯联储总裁柯普朗的讲话呼应了叶伦的观点，不过，他同时指出，经济增长面临长期阻力，这意味着美联储只能非常缓慢地升息。

“在升息问题上美联储必须保持耐心、深思熟虑，”柯普朗在德克萨斯州奥斯丁告诉记者。(完)