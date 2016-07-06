焦点：美联储会议记录暗示在英国退欧影响更明朗前美联储将暂不升息

2014年2月3日，图为美联储总部内的会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透华盛顿7月6日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。

美联储6月14-15日会议记录显示，包括联邦公开市场委员会(FOMC)有投票委员在内，联储决策者对英国6月23日举行的退欧公投普遍感到不安。

“委员们普遍同意，在评估是否需要采取下一步行动撤走宽松货币政策前，明智的做法是采取观望态度，等待更多数据出炉，来了解英国公投的影响。”

自英国退欧公投后，市场忧虑加重。美联储理事塔鲁络周三指出，因不确定性增加，认为在有更明确迹象显示通胀上升前，他支持暂不升息。

会议记录显示，政策制定者还指出，美国雇主招聘严重放缓也是上月维持利率不变的一个原因。

英国公投结果令投资人震惊，在公投结果发布的当天，全球股市市值蒸发2万亿美元。

目前市场仍有不安情绪，全球金融市况不断收紧，因投资人预计这可能要耗费英国和欧盟多年的时间，才能达成新的金融、贸易和移民协议。

周三，美国指标和长期公债收益率触及纪录低点，部分投资人押注美联储在明年年底前都将维持利率不变。

“需要看到几个月的强劲数据...才能支持升息，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。

在会议记录发布后，美元小跌。自英国公投结果发布以来，美元兑一篮子主要货币已经大涨超过2%，可能给美国出口商构成压力。

**不确定性令联储保持谨慎**

在英国公投前，美联储已经暗示，今年可能需要加息两次，以避免美国经济最终表现过热。

但自英国公投后，多位联储政策制定者表示，不确定性令联储需要采取谨慎态度。周二纽约联储总裁杜德利表示，美联储需要在升息上保持耐心，判断英国退欧决定的影响尚为时过早。

5月美国招聘大幅放缓，以及疲弱的企业投资令市场在英国公投前已经对美国经济前景产生质疑。

在6月会议记录中，多位参与政策讨论的委员强调，招聘严重放缓可能是统计方面的杂音，多数委员认为，如果不出现重大经济或金融冲击，且如果数据显示就业、成长和通胀改善，升息是合适之举。

自英国退欧公投以来，英镑兑美元已经暴跌13%，周三跌幅为1%，投资人和政策制定者关注可能打击美国和全球经济成长的金融市场压力的进一步迹象。

有几位联储决策者指出，经济前景面临的下档风险包括，就业增长可能大幅放缓、企业固定投资继续疲弱以及全球性经济或金融冲击等。数位联储决策者建议，可能需要在一段时间内继续保持宽松货币政策，以待通胀进一步向2%目标回升。

另外，会议记录显示，部分决策者指出中国外汇政策前景持续的不确定性，中国和其它新兴市场国家负债高企给全球金融稳定带来了明显的风险。(完)