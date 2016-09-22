焦点：美联储维持利率不变 暗示年底前会升息一次

路透华盛顿9月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

美联储主席叶伦在最新的政策声明发布后称，从目前的情况来看，美国经济增长加速，需要升息以防经济过热，以及由此引发的高通胀。

“我们认为升息的理据增强，但决定暂时观望一段时间，”叶伦在会后记者会上表示，“距离经济过热还有一段距离。”

叶伦表示，如果就业市场继续改善，且未出现任何新的重大风险，她预计年内会升息一次。

美联储在去年12月进行近10年来首次升息，之后一直将银行间隔夜拆借利率目标区间维持在0.25%-0.5%。

从投票情况来看，联储内部对升息迫切性的分歧越来越大。周三，堪萨斯城联储总裁乔治、克利夫兰联储总裁梅斯特以及波士顿联储总裁罗森格伦均对政策声明持反对意见，称他们支持本周升息。

另外，根据与声明一道发布的预估中值显示，决策者将今年升息次数预期从之前的两次下调至一次。在17位决策者中，有三位表示利率应在今年剩余时间保持不变。

联储还预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。

从市场表现来看，投资者对下次升息时机的预期并未出现大的改变。美国联邦基金利率走势暗示，投资者仍预计，12月升息的机率略高于50%，11月升息的可能性基本为零。

美联储政策声明公布后，美国股市上扬。

此次会议上有三位委员支持升息，部分经济学家认为，这表明升息的压力与日俱增。

“尽管今日保持利率不变，但7:3的投票结果是之前少见的，说明联储内部的政策分歧很大，增加了12月升息的可能性，”德国安联的首席经济顾问Mohamed El-Erian表示。

**聚焦12月会议**

美联储在去年12月暗示，2016年可能升息四次，但在今年3月，联储将升息次数预期下调至两次，因全球成长放缓，金融市场震荡，且担忧美国的低通胀。

从今日的声明措辞来看，联储对经济的信心增强。联储表示，经济前景面临的短期风险“看起来基本平衡。”也就是说，决策者认为，经济表现强于预期与弱于预期的可能性基本相当。

美国经济第二季增长迟缓，且8月就业岗位增幅不及预期。不过，上月通胀显示出令人鼓舞的迹象。

今日，日本央行也公布了政策决定。央行大幅调整货币政策框架，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中。

一项路透调查显示，分析师的预估中值为，美联储9月升息的机率为约25%。只有6%的受访分析师预计联储会在9月升息，多数认为联储会等到12月升息。

按计划，联储还将在11月和12月中举行政策会议。经济学家认为，决策者不会在11月升息，因会议后的几天美国就将举行大选。(完)