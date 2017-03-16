焦点：美联储一如预期升息一码 但未暗示会加快收紧政策步伐

路透华盛顿3月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。

美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%，这是联储在货币政策正常化进程中迈出的最令人信服的其中一步。

美联储主席叶伦的讲话显示对经济轨迹的信心不断增强。

“我们看到经济在过去几个月正如我们所预期的那样取得进展，”叶伦在两日货币政策会议后的记者会上表示，“我们对经济所处路径有信心。”

联储官员维持了今年还将再升息两次，明年升息三次的预期。美联储在去年升息一次。

股市扩大涨幅，公债收益率下滑，因美联储基本维持对经济前景的展望，且暗示继续稳步加息。美元指数大跌。

美联储决策者指出，通胀“接近”其设定的2%的目标，企业投资在疲弱了几个月后，“看似有所增强”。

不过他们并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐，联邦公开市场委员会(FOMC)重申，且叶伦强调，未来升息将是“循序渐进的”。以目前的步幅，利率要到2019年底才会回到中性水准。

但联储声明指出，通胀目标是“对称的”，暗示可能有意允许物价攀升的速度略微加快。

“我们之前担心可能美联储将在未来加快升息，他们选择不暗示这一点，这缓和了我们的一些忧虑。”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan称。

**通胀2%并非上限**

劳工组织已促请美联储尽可能缓慢的升息，以便招聘能够持续，薪资保持增长。

过去三个月，美国每月就业岗位平均增长20.9万，远高于跟上适龄就业人口增幅所需的7.5-10万。失业率目前在4.7%，处于或接近符合全面就业的水平。

美联储预计今年失业率将降至4.5%，并至2019年保持在该水准。

叶伦没有排除通胀会小幅高于目标的可能性。她表示，“看来是时候提醒美国人，通胀有时候会低于2%，有时候会高于2%...2%不是上限。”

与政策声明同步发布的新经济预估显示，与12月会议时的预估基本一致，从预估中看不出，美联储对特朗普政府的经济政策将对今明两年经济造成怎样的影响有很明确的观点。

“我们没有讨论可能会实施的财政政策调整的细节，我们也没有详细制定该如何应对，”叶伦称，“我们有大把时间静观其变。”

她还表示，同美国财长努钦有过几次会面，在总统特朗普上任后同他会晤过一次。

美联储经济预估显示，今年经济增长2.1%，与12月的预估一致。长期利率预估中值保持在3.0%。

核心通胀预估小幅上调至1.9%，之前的预估为1.8%。

政策声明称，经济前景风险仍“基本均衡。”

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，倾向于保持利率不变，为唯一一位对政策决定持反对意见的决策者。(完)