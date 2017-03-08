分析：面对市场重重疑虑 美联储为3月加息摇旗呐喊

路透纽约/旧金山3月7日 - 上周伊始金融市场还预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)在3月份加息的可能性仅为30%，及至周五，在美联储主席叶伦等官员语出惊人之后，交易员预测的加息机率提高至80%。

投资者明白，美国经济数据改善、全球经济稳定、美国股市上涨、以及宽松的金融环境，都为美联储今年进一步加息提供了一定理由。

但经过了2015和2016年的冒进之后，决策人士必须要确认，全球市场已经为美联储最早可能在3月14-15日会议上加息、以及今年稍晚进一步加息真正做好了准备。

美联储更希望市场的预期能够同自己的政策计划相一致。富国银行的研究显示，自1991年来有27次幅度为25个基点的加息，其中只有三次在加息前一个月预估的升息机率不到60%。

“我们没有看明白风险天平的变化，所以他们得打我们的脸说，‘看！你们没抓住重点，’”俄勒冈大学经济学教授Tim Duy称。

美联储官员的公开及私下评论显示，近几周美国经济数据一如美联储所预期的好转。美股上涨加上消费者和企业信心改善，都让升息不致于造成市场过度波动成为可能。

美联储数位官员已排定好的公开演说、以及至少两个电视节目的访谈，成了美联储在3月14-15日政策会议的缄默期之前向市场示警的平台。

结果，在四天之内，美联储决策者成功地让市场预期转向，路透数据显示，升息预期从今年仅升息两次变成三次，甚至可能更多。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在精心安排对外传递这一信号方面扮演了关键角色。纽约联储是美联储在华尔街的眼睛和耳朵，而且杜德利通常每周都会花上几个小时的时间与叶伦一起规划政策。

杜德利在一次电视采访中称，“动物精神已被释放”。这给市场带来最初的震撼。到叶伦上周五发表讲话时，其他五名决策者也发出了3月升息的信号。

“他们几乎没有留下任何怀疑余地，这点非常罕见，”彼得森国际经济研究所的资深研究员、前美联储首席经济学家David Stockton说。“现在采取行动将为今年升息三次甚至四次提供更大选择余地。”

**华尔街的疑虑**

美联储在去年12月曾暗示2017年可能升息至少三次，但很少有人相信美联储会真的做到。毕竟，美联储已连续两年都承诺过多，其预计的升息次数都少于实际次数。

根据纽约联储1月对初级交易商的调查，华尔街最有影响力的几家银行预计，今年美联储只会升息两次，分别在6月和12月。利率期货交易员也做出类似的押注。

美联储1月31日至2月1日的会议记录显示，许多决策者都认为有必要“很快”升息，该措辞跟美联储前两次暗示即将升息时采用的“不久”几乎一样。但市场反而下调而不是上调3月升息预期，这种反应很奇怪。

因此上周成为美联储祭出更大火力的时机。美联储理事布雷纳德、鲍威尔以及副主席费舍尔纷纷直言不讳地表示将很快升息，除非出现意想不到的冲击。

其他美联储决策者公开或私下也表达了相同的观点，但也承认有必要让市场与美联储的意图一致。

巴克莱首席分析师Michael Gapen表示：“传递一些消息让市场根据美联储意图行事，不会有不良后果。”

美联储官员言论推高升息预期图表：tmsnrt.rs/2lV508M

(完)