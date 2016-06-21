焦点：叶伦称就业增长放缓和英国公投促使联储保持谨慎立场

路透华盛顿6月21日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周二表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。

叶伦今日在美国参议院金融委员会就货币政策做半年度证词陈述。她对经济的评估总体乐观，并淡化了经济滑入衰退的风险。不过，她表示，在升息问题上联储将谨慎行事，直到有明确的迹象显示就业市场强势依旧。

她在讲话中概述了继去年12月升息后的数周内，促使美联储调整升息路径预期的多种因素，其中包括美国经济成长放缓、对中国成长前景的担忧以及油价下滑等。

这些阴霾至今仍有部分尚未散去，叶伦在讲话中说，似乎在暗示联储不会在下次会议上升息，因届时只能看到6月就业数据。

叶伦今日的证词，与最新的利率声明和她在议息会议后记者会上的讲话基调一致。

“种种迹象显示，就业增长近期进一步放缓，表明我们仍宜保持谨慎的立场，”叶伦表示。

“这些都是老生常谈。他们想要传达的信息是，目前经济大环境仍然脆弱，美联储将继续采取更加谨慎的立场来支持经济成长，”Prudential Fixed Income的首席投资策略师Robert Tipp表示。

叶伦讲话后，美国公债收益率小跌。美国利率期货走势反应出，交易商预计美联储7月升息的机率为12%，与周一的预期基本持平。

**英国退欧风险**

叶伦在证词陈述中更加明确地表示，联储密切关注英国退欧公投可能产生的影响。她指出，若结果是退欧，可能造成“重大的经济反响”。

叶伦指出，在进一步收紧货币政策前，联储需要对美国经济成长和就业增长已经反弹胸有成竹，且确定英国6月23日退欧公投结果没有给美国经济造成冲击。

在被问及英国退欧是否会拖累美国经济滑入衰退时，叶伦表示，“我认为出现这种情况的可能性不大，但未来到底会发生什么我们不得而知，只能密切关注。”

除生产率偏低和人口老龄化等长期挑战外，联储认为，周四将进行的英国退欧公投也是一颗定时炸弹，一旦决定与欧盟划清界限，将会给全球经济造成重大冲击。

尽管英国在欧盟的未来本周就将见分晓，但美国就业市场状况不是短时间内就能厘清的。

**对经济前景仍然心里没底**

在叶伦的领导下，美联储于去年底进行了过去10年来首次升息，但之后，联储多次下调美国经济成长预估，并将第二次行动的时间预期一推再推，投资者百思不解，究竟是什么在左右联储的升息决定。

美国经济目前已接近充分就业，通胀也显示出反弹的的迹象，距离实现美联储的双目标已经不远。

不过，未来经济将何去何从，叶伦和其它决策者心里仍然没底。全球需求疲弱和美元走强损及美国制造业，而5月就业报告又拉响了就业增长放缓的警报。

美联储决策者预计，经济自金融危机中复苏后，平均每月增加20万个岗位的就业增长步伐可能会逐步放慢。但4、5两月增幅骤降至月均8万左右有些过快过猛，不到美联储认为足以消化新增就业人口的水平。

尽管叶伦在作证时称，就业增长放缓可能只是“暂时”现象。但她表示，对就业增长放缓的担忧短期内可能无法得到缓解，加之对美国经济前景的信心减弱，美联储指标隔夜利率可能在“一段时间内”继续保持在低位。

叶伦周三将众议院金融服务委员会做半年度证词陈述。(完)