中国经济：2030年以前的经济增长或将大幅减缓--美联储研究

路透华盛顿3月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一项研究显示，中国经济增长正面临越来越多的阻力；由于生产率下滑和人口老龄化，经济增长在未来几年中有可能急剧减速。

美联储周一在网站上发表的此项研究显示，中国经济的趋势增长率在2030年之前可能逐步放慢至6.5%左右；而如果发生“最糟的情况”，即对经济活动不利的因素叠加在一起，增长率甚至有可能骤降至1%以下。在过去10年间，中国经济平均年增长率约为10%。

“国内生产总值(GDP)增长率是就业增长与生产率增长之和。而在这两个方面，中国都面临挑战，”负责撰写研究报告的美联储国际金融部门高级顾问Jane Haltmaier写道。

这项研究得出的结论是，经济不可避免地会出现一定程度的放缓，不过中国加强教育投入，让更多孩子接受高中教育或许能加以弥补。

根据联合国的估计，中国就业人口的增长已经放慢，预计在2020年之前将转为负增长。与其他国家一样，中国也面临着人口老龄化的问题。到2030年，中国超过60岁的人口比例将接近25%，而2010年该比例为12%。

**资本回报降低**

由于80%的就业人口已经有工作，因此未来依靠就业增长大幅促进经济活动的空间有限。

其结果就是，中国经济产出的进一步增长必须大多来自生产率的提高，但目前提高生产率也十分困难。

虽然中国以前通过大规模投资实现了生产率的大幅提升，但这种方式可能很难持续下去，因为民众生活水平提高推升国内的消费品需求，使得资源分配从资本投资转为支出。

而且，随着经济中资本总量增长，需要将越来越多的投资用于更新老化的厂房和设备，这就令新投资净值减少。

此外，就业增长放慢可能降低资本回报，从而削弱投资的动力。