美国FED：必须避免对中国问题做出过度反应--里奇蒙联储总裁

路透巴尔的摩1月8日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在未见到美国经济前景面临威胁的明确迹象的情形下，必须小心应对中国金融风暴。

拉克尔称，20世纪90年代末亚洲金融危机促使美联储降息，对观察当前局面是“极好的类比”。

“人们高估了亚洲市场波动对美国经济增长的影响，做出了过度反应，”拉克尔在巴尔的摩演讲后对记者称。“而且我认为如果美国基本面没有受严重影响的迹象，我们必须小心不要反应过度。”

拉克尔今年在美联储制定利率的委员会没有投票权，但将参与讨论。他在2015年曾力推提前升息，但他的同僚因为担心中国经济放缓引发全球股市下跌而反对。

拉克尔在美国劳工部公布12月非农就业岗位强劲增长后表示，数据显示就业增长“非常强劲”，工资明显处在上行趋势，说明通胀今年可能上升。

他表示他更希望美联储承诺稳步减持因应2007-2009年金融危机，为刺激经济而买入的大量证券。