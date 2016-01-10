美国FED：必须避免对中国问题做出过度反应--里奇蒙联储总裁

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透巴尔的摩1月8日 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在未见到美国经济前景面临威胁的明确迹象的情形下，必须小心应对中国金融风暴。
拉克尔称，20世纪90年代末亚洲金融危机促使美联储降息，对观察当前局面是“极好的类比”。
“人们高估了亚洲市场波动对美国经济增长的影响，做出了过度反应，”拉克尔在巴尔的摩演讲后对记者称。“而且我认为如果美国基本面没有受严重影响的迹象，我们必须小心不要反应过度。”
拉克尔今年在美联储制定利率的委员会没有投票权，但将参与讨论。他在2015年曾力推提前升息，但他的同僚因为担心中国经济放缓引发全球股市下跌而反对。
拉克尔在美国劳工部公布12月非农就业岗位强劲增长后表示，数据显示就业增长“非常强劲”，工资明显处在上行趋势，说明通胀今年可能上升。
他表示他更希望美联储承诺稳步减持因应2007-2009年金融危机，为刺激经济而买入的大量证券。
他称，美联储资产负债表缩减速度应和扩大速度一样，并表示美联储的超额储备不需要超过1,000亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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