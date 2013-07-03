更正-《美国FED焦点》联储对外沟通政策频出差池，形成自我束缚

(更正：因英文原文有误，内文第14段中的“Westphalia”更正为“Westpac”)

路透华盛顿/纽约7月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员当初大概觉得那似乎是个不错的主意。

两周前他们决定派出美联储主席贝南克透过现场电视转播，说明美联储打算如何逐步缩减及最终停止庞大的经济刺激计划，而不是透过精心措辞的政策声明传达讯息。但这个决定带来了巨大的负面冲击。

试图公开说明一个带有一些关键条件的微妙计划，或许算是大胆行事，但是那些讯息在美股交易盘中遭到曲解的风险甚高，而这就是实际发生的情况。金融市场预期美联储明年底将开始升息，时间比美联储自己的预期还早，而多位联储官员上周的多数时间都在设法扭转已造成的灾情。

这是美联储一连串沟通不良事件的最新例证，这些事件暴露出，在有关利率及刺激措施退场时机上，美联储控制预期心理的能力有限。

“我们试图以平铺直叙及非常透明的方式进行沟通，而许多人错误解读成我们想要释出暗示，”当问到沟通怎么会出差错时，纽约联邦储备银行总裁杜德利向记者表示。

过去一周亦有多位联储官员向路透指出，他们很清楚市场认为联储没有好好传达讯息，而且已经无奈接受了宣布坏消息就要忍受抨击的事实，但他们认为，基于在经济调整阶段进行沟通的困难度，随之而来的某些剧烈波动是无法避免的。这些官员不愿具名。

对于一些人而言，这些说法令人忧心。在利率接近零的情况下，沟通是压低借贷成本以刺激经济活动的一项核心工具。错误的讯号可能会造成市场推升利率，扼杀经济成长。

**强硬倾向**

但这不是美联储最近首次表述不清。而自2006年贝南克任主席以来，美联储就一直为自己发出的信息清晰明确而感到自豪。

在5月的政策会议上，美联储官员调整了会议声明，明确表示购债步伐可能在目前每月850亿美元的基础上增加，也可能会减少。这种变化似乎显示立场偏于温和，或倾向于继续实施货币宽松计划，甚至会加大宽松力度。但这掩藏了当时政策争论中呈现的强硬倾向。三周后公布的会议记录披露了争论情况。

那一天是5月22日，是美联储另一次失败的沟通。

贝南克在国会一个委员会讲话时，他的书面评论警告过早削减刺激政策的风险，这是非常明显的温和论调。但他在问答阶段却语出惊人：美联储可能在“未来几次会议中”开始削减购债计划。

这番话导致投资者慌忙退出金融市场。截至5月底，全球股市市值蒸发了逾1万亿(兆)美元，在上周初市场终于稳定前这个数字可能达到了2.75万亿美元。而美国债市在四周内损失超过了7,500亿美元。

直到上周，美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利和其他高官出面安慰投资者，称他们对相关信息反应过度后，市场跌势才逐渐平息。

“这是向不欢迎微妙信息的市场发出了微妙信息。这就是部分问题所在。”悉尼Westpac的外汇与利率策略分析师Sean Callow称。

由此导致的混乱也损害了美联储行事稳健的声誉。而且在此之际，如果贝南克如预期般于明年1月卸任，谁将来接掌美联储帅印，也引起越来越多的疑问。

下周三发布的美联储6月会议记录可能披露，当时为何决定派贝南克出来释放如此复杂的信息，而不是对讲话内容进行正式投票，并载入联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束后发表的政策声明。

同时，如果会议记录凸显FOMC内部分歧加深，可能会令投资者更加不安。

**了解市场**

如果美联储未来在沟通方面还是如此草率，可能会冲击目前低迷的经济复苏，因为市场将缩减购债规模与升息挂钩。利率快速升高，而股票和债券价格骤降，会打击投资者、消费者和企业的信心，威胁从新屋到工业设备等各方面的开支。

贝南克在6月19日会议上表示，如果经济一如预期好转，美联储计划今年稍晚放缓购债步伐，明年年中左右完全结束购债，届时失业率将在7%左右。

6月会议的异见者之一，即圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德，随后发表了对其同僚的批评，称不应利用时间表来指导购债行动，尽管通胀持续偏低。如果企业无法涨价，可能意味着整体经济仍过于疲弱。

华尔街现在不清楚一旦失业率下降速度快于预期将发生什么。近期一份路透调查显示，至少四位顶级分析师预计，2013年底失业率将降至7%，约比美联储的预估早半年。目前失业率为7.6%。

“也许他们不应该如此竭力试图引导市场，因为他们在那方面没有显示出任何对市场的了解，”Knight Capital驻英国主管Ioan Smith称。(完)