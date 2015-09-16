美联储是否应该加息？美企CEO看法不一

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约9月15日 - 一些美国企业执行长（CEO）认为，是该将利率从低位上调了。不过，多数美企执行长认为应当维持现状。

美联储本周召开会议，是否进行近十年来的首次加息为会议讨论的议题之一。多数商界人士认为加息并非好主意，接受全美制造商协会（NAM）上周调查的逾64%的受访者也持此观点。许多商界人士称，经济状况依然很不稳定，不能冒险加息。

但对代表各行各业及不同地区的制造商的调查显示，并非所有受访者都持这样的观点。

位于康涅狄格州Bloomfield的Kaman Corp 执行长Neal J. Keating称，“谨慎地”加息25个点子有益处。他预测，温和加息对企业投资没有实际影响，而且他的公司还会受益，因为加息会令为资产负债表带来压力的养老金负债减少。

户外体育设备企业Polaris Industries 的执行长瓦恩（Scott Wine）也支持加息。他称，加息会提振信心，让大家觉得经济状况真正在变强。

“上调名义利率，会发出我们正在走向正常化的信号，”瓦恩说。他指出，“加息氛围”通常都是“经济正在蓬勃发展”的一个信号。

外界一度认为，美联储可能在本周为期两天的会议上进行自2006年以来的首次加息。但鉴于中国经济放缓，整个全球市场因此动荡，这样的预期已经逐渐降温。

支持加息的观点认为，需求增势低迷、税收优惠等政府的错误政策、国会无休止的预算之争，是导致经济迟滞不前的原因。但这些问题都是近零利率无法解决的。

“即使利率极低，大家只有在看到增长机会时才会投资，”瓦恩称。

有些美企执行长对此事的看法则非常纠结。工业面料切割机制造商Eastman Machine的执行长史蒂文森（Robert Stevenson）称，上调利率几乎肯定会伤害出口，因此他对加息前景“不感兴趣”。许多制造商担心，加息会导致外资买入美元，从而推高美元汇率。

“但作为一名公民，我又持有点相反的立场，”史蒂文森称。“我认为在这个国家没有储蓄是一大问题，因为没有意义去储蓄。”(完)