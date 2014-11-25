美国金融：立法者要求FED遵循的规则对利率制定产生矛盾讯号--研究

今年稍早，部分众议院共和党人支持将泰勒规则作为美联储应遵循的政策依据。曾担任过旧金山联储总裁的现任美联储主席叶伦则回避此建议。旧金山联储报告并未提及共和党的这项建议。

路透就此研究报告与泰勒联系，他表示不认同此报告的前提和结论，认为作者在解读自己的规则时过于强调经济中闲置产能的重要性。

他表示这个结论“很荒唐”，由于无法确定经济领域中闲置产能的规模，货币决策者应该放弃使用这个规则。

“现实情况存在不确定性；无论你是按照规则、还是自行做出决定，都不能忽视这点，”泰勒称。