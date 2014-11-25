美国金融：立法者要求FED遵循的规则对利率制定产生矛盾讯号--研究

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
今年稍早，部分众议院共和党人支持将泰勒规则作为美联储应遵循的政策依据。曾担任过旧金山联储总裁的现任美联储主席叶伦则回避此建议。旧金山联储报告并未提及共和党的这项建议。
路透就此研究报告与泰勒联系，他表示不认同此报告的前提和结论，认为作者在解读自己的规则时过于强调经济中闲置产能的重要性。
他表示这个结论“很荒唐”，由于无法确定经济领域中闲置产能的规模，货币决策者应该放弃使用这个规则。
“现实情况存在不确定性；无论你是按照规则、还是自行做出决定，都不能忽视这点，”泰勒称。
周一的研究报告还显示，即便美联储采用泰勒规则，仍有可能无法确定应将利率确定在何种水平。(完) (编译 李婷仪/许娜；审校 孙茉莉)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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