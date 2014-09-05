调查：美国人财富和收入差距扩大

(本文由路透中文网编译提供)

路透9月4日 - 美联储周四公布的调查结果显示，最富裕美国人和其他普通美国人之间的差距变得更大，说明收入不平等状况在加深。

尽管最高收入者的收入增加，美联储调查的各组受访者2013年无一恢复到2007年的收入水平，凸显金融危机及其余威造成的重创。

美联储每三年举行一次消费者财务状况的大规模调查。很多其他研究也表明经济衰退的持续影响以及在美国收入差距的不断扩大。

美联储调查结果暗示，正如一些分析师所言，财富和收入不是仅集中在最富有的1%人手中，而是集中在3%的超富裕人口中。

调查显示，从2010年到2013年，计入通胀因素后，美国家庭的平均收入上涨了4%左右。调查还表明，所有的收入增长都集中在高收入群体中，最富有的3%人口占有全部收入的30.5%。

财富差异更为悬殊，2013年，3%人口占有全部净收入的54.4%，2007年和1989年这一比例分别为51.8%和44.8%。(完)