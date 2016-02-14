分析：贷款标准收紧 给美联储升息前景带来风险

路透华盛顿2月12日 - 最近美国企业信贷趋紧有可能损害美国经济增长，令美国联邦储备委员会(美联储/FED)近期升息的可能性下降。

美联储主席叶伦本周表示，美联储改变对升息必要性的看法为时尚早，聘雇活动仍然强劲有助于提高消费者借贷意愿，所以支持了这种看法。

但是美国企业贷款标准收紧及企业信贷利差上升说明，全球金融市场动荡可能促使美联储下个月暗示，今年升息次数要少于12月暗示的四次。

“金融环境勒紧美联储的腰带，”德意志银行周五在一份客户报告中称，该行预计今年升息一次。

美联储的高级贷款官员意见调查(Senior Loan Officer Opinion Survey)显示，净4.2%的银行第四季收紧针对美国小企业的商业和工业贷款，为2009年末以来最高比例。

尽管美国银行业仍在放宽信用卡发放，收紧小企业信贷标准意味着全球金融压力在向出口导向型的美国企业以外领域扩散。

美联储面临的问题是：紧绷问题会扩散到什么程度？

叶伦周三对议员称，美联储在评估贷款标准收紧及企业信贷利差扩大的潜在影响，但她表示现在判断全球性冲击是否会改变利率前景“为时尚早”。

“这部分取决于问题是否会持续，”她在周四的第二场听证会对议员称。

美联储9月曾遇到类似的情况，当时全球股市大跌及有关中国经济的担忧帮助促使决策者决定推迟升息。

其后金融市场复苏，美联储12月加息，并暗示预计2016年再升息四次。

但此后全球市场再次恶化，欧洲银行股因德意志银行财务状况及中国经济担忧再次受到冲击。

美国联邦基金利率期货行情显示，投资者预计今年根本不会升息。摩根大通对未来12个月衰退机率的预测从1月中时认为的21%上调至32%，贷款标准变严格是原因之一。

即便企业有意在债市融资，美联储数据显示截至1月27日的一年银行整体信贷增长逾7%，但投资级别美国公司债利率相较美国公债收益率的利差上升，也让叶伦担忧。

“看起来切实的经济下行风险，是金融环境收紧导致企业放慢资本支出和聘雇活动，”高盛分析师Zach Pandl称。“企业部门看来相对更易受冲击。”(完)