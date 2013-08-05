美国金融:美联储调查显示第二季金融状况仍良好，银行没有信贷收紧迹象

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿8月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的对高级信贷人员调查结果显示，尽管市场利率上升，但第二季美国金融状况仍然良好。
银行放宽了商业及工业借贷条款，且包括房屋在内的消费者贷款需求全面增强。
美联储报告周一显示，没有迹象显示公债收益率上升对银行借款带来显着的负面影响。
“总的来说，美国的银行表示放宽了借贷标准，且在过去三个月，大部份借贷类别需求更强，”报告说。
此外，约一半受访者表示商业地产借贷需求上升。
不过，部份大型银行表示商业及工业贷款需求下降。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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