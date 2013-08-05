美国金融:美联储调查显示第二季金融状况仍良好，银行没有信贷收紧迹象

路透华盛顿8月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的对高级信贷人员调查结果显示，尽管市场利率上升，但第二季美国金融状况仍然良好。

银行放宽了商业及工业借贷条款，且包括房屋在内的消费者贷款需求全面增强。