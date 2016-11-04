美国债市：由美联储托管的外国央行所持美国债券降至逾四年低点

路透纽约11月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，最近一周美联储托管的外国央行持有的美国债券降至逾四年最低水准。

截至11月2日当周，外国央行在美联储托管账户中的美国债券总计减少109.7亿美元，至3.109万亿(兆)美元，创2012年5月15日来最低，根据美联储数据当时为3.103万亿美元。

分析师称，之前已经有迹象显示一些央行今年出售美国公债，以帮助稳定本币汇率，将外汇储备用于国内支出。

美元指数 10月上涨3.12%，但今年迄今下滑1.5%。

自2015年底以来，美联储托管的外国央行所持美国债券减少约2,000亿美元。

外国央行也在美联储托管之外持有一些美国债券。

周四数据显示，美联储托管的外国央行所持美国公债减少138.4亿美元，至2.788万亿美元，创2012年8月来低点；但外国央行持有的机构债和抵押支持证券增加17.4亿美元，至2,601.2亿美元。(完)