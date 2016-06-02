独家：美联储纪录显示2011-2015年查出逾50起网络入侵事件

路透华盛顿6月1日 - 根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)的纪录，美联储在2011-2015年期间查出了50个以上的网络入侵事件，其中一些事件被内部称为“间谍活动”。

纪录显示，美联储工作人员怀疑上述事件中有不少是黑客或间谍所为。美联储的计算机系统在全球银行业中扮演着重要角色，并握有关于货币政策讨论的机密信息。

路透根据《美国信息自由法》(Freedom of Information Act)获得了上述网络安全报告。

美联储对此不予置评，报告未透露入侵美联储网络系统者为何人，以及这些人是否获得了敏感信息、是否窃取了资金。

“黑客活动是金融系统稳定性的一大威胁，这些数据就说明了原因，”华盛顿智库战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)的网络安全专家James Lewis称。应路透要求，Lewis对这些文件进行了评估。

美联储安全漏洞相关图表： tmsnrt.rs/1TxSu8R

这些只是美联储遭受网络攻击的冰山一角，只记录了与美联储理事会有关的案件。美联储理事会需要遵守公开记录的有关法规。而美联储下属12个地区的网络安全部门报告，路透则无从获得。

美联储网络入侵披露之际，正值各国央行网络安全受到关注。此前，黑客从孟加拉国央行在纽约联储的账户上窃走8,100万美元。

美联储理事会的310份报告中有140份都提到黑客攻击。部分报告中的攻击事件无法以任何方式分类。

对于2011-2013年美联储大规模购买公债期间发生的八起信息窃取事件，美联储工作人员写道，这些案件都与“恶意代码”有关。

根据相关记录，2012年发生的四起黑客袭击事件被认为是“间谍”行为。记录还显示，其中至少有两起案件显示信息被窃。而另外两起事件的记录并未指明是否有网络入侵。

美联储下属全国性网络安全专家团队认定，共有51起“信息泄露”案件与美联储理事会有关。其它报告显示，理事会的一个本地团队上报了四起类似案件。

一位前雇员表示，美联储受到网络攻击与其他大型金融机构一样常见。

目前还不清楚，这些间谍事件是否与他国政府有关，就像一些黑客攻击联邦机构案件中所怀疑的那样。(完)