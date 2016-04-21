美联储内部监察部门称联储应加强保护经济数据的安全

路透4月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)内部监察部门周三发布一份38页的报告，称联储对提前交给媒体以在规定时间公布的经济信息应加强控制。该报告日期为4月15日。

督查长办公室(Office of Inspector General)对美联储事务程序的审查覆盖期间，美联储改变了公布敏感信息的地点，审查人员指出“在开始审查之前已有实质改进计划，很多措施在审查期间实施。”

美联储在正式公布市场最敏感的信息前，会提前在一个安全的房间将有关信息交给已经过审查的媒体人士，以在规定时间公布，包括路透记者。这些信息包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策声明和会议记录，也包括工业生产和消费者信贷等数据。

记者必须上交手机及其他电子产品，通过金属探测装置检查后进入房间。他们可以在房间内写下到时要发表的报导。

不过审查报告认定，仍可采取进一步措施保护美联储的信息安全，如改善记者的身份识别程序，对文件的禁发时间更为明确，并使有关禁发内容的规定更加一致。

此次审查还敦促美联储对通过一个安全网站发布一些被禁发内容的作法进行分析，评估这种信息发布渠道带来的好处是否超过了未经授权披露信息的风险。

美联储理事会称，“基本赞同”审查报告提出的建议，指出在评估期间已经实施了许多举措。“其他举措正在实施中。”(完)