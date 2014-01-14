美国利率: 三家地区联储银行在12月要求上调贴现率，一家要求下调

路透华盛顿1月14日 - 一份美国联邦储备理事会(FED/美联储)贴现率会议记录周二显示，12月仍有一家联储银行要求将贴现率下调25个基点，另有三家联储银银行要求将贴现率上调25个基点。

在美联储12月17-18日举行政策会议前，明尼阿波利斯联储委员向美联储要求将贴现率从0.75%下调至0.5%，而费城、堪萨斯城和达拉斯联邦储备银行均要求将贴现率上调至1.0%。

这份会议记录显示，三家地区联储银行要求上调贴现率的部份原因是，希望将贴现率和联邦基金利率息差调整至危机前的水平1个百分点。美国联邦基金利率决定银行间隔夜拆借利率，且是美联储的主要货币政策工具。

相反，明尼亚波利斯联储委员认为下调贴现率将有助于美联储更好地达成就业最大化和物价稳定的宏观目标。明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔曾表示，经济需要更多而不是更少的刺激措施。

美联储在12月会议上决定维持联邦基金利率区间在0-0.25%不变，但决定在1月开始缩减购债规模。(完)