美国利率: 明尼阿波利斯联储银行在1月不再要求下调贴现率，三家仍要求上调

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透2月25日 - 一份美国联邦储备理事会(FED/美联储)贴现率会议记录周二显示，一家多个月来要求美联储下调贴现率的地区联储银行在1月会议上不再坚持这一要求。
美联储贴现率1月会议记录显示，在美联储1月28-29日政策会议前，在过去四个月要求将贴现率从0.75%下调至0.5%的明尼阿波利斯联储银行和其他八家地区联储银行要求将贴现率维持在0.75%不变。
该会议记录显示，费城、堪萨斯城和达拉斯联邦储备银行重申其长期立场，要求将贴现率上调至1.0%。
这份会议记录显示，三家地区联储银行要求上调贴现率的部份原因是，希望将贴现率和联邦基金利率息差调整至危机前的1个百分点水平。美国联邦基金利率决定银行间隔夜拆借利率，且是美联储的主要货币政策工具。
会议记录显示，整体而言，地区联储银行总裁“对美国经济将继续温和扩张普遍感到乐观。”长期通胀预期稳定，多数官员感到利率应该会保持在现水平。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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