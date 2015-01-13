美国FED：三家辖区银行12月再次呼吁上调贴现率--会议记录

美联储会议记录显示，在12月16-17日的政策会议之前，达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行提出将贴现率从0.75%上调至1%的要求。

这三家辖区银行希望推动贴现率与隔夜联邦基金利率之差的正常化。贴现率是美联储对商业银行提供贷款的利率，该利率与隔夜联邦基金利率之差是美联储一项主要的经济调控杠杆工具，多年来一直锁定在0-0.25%区间之内。