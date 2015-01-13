美国FED：三家辖区银行12月再次呼吁上调贴现率--会议记录

南非汇市：兰特兑美元基本持平，静待美联储政策会议结果
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透华盛顿1月13日 - 根据周二公布的会议记录，三家美国联邦储备理事会(美联储/FED)辖区银行12月继续展开努力，要求美联储提高紧急贷款利率。
美联储会议记录显示，在12月16-17日的政策会议之前，达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行提出将贴现率从0.75%上调至1%的要求。
不过美联储其他九个辖区银行则要求维持当前的贴现率水平不变。
这三家辖区银行希望推动贴现率与隔夜联邦基金利率之差的正常化。贴现率是美联储对商业银行提供贷款的利率，该利率与隔夜联邦基金利率之差是美联储一项主要的经济调控杠杆工具，多年来一直锁定在0-0.25%区间之内。
上述利差在2007-2009年金融危机前为1%，但危机期间美联储将其下调至仅0.5%的水平，以鼓励银行业者放贷、提升流动性。
会议记录显示，联储12家辖区银行总裁认为美国经济正在改善，多位总裁指出，“出现薪资压力，特别是特殊技能工种。”
根据会议记录，“他们基本上对未来的经济成长更有信心，”尽管一些总裁认为海外经济疲弱可能对美国经济构成风险。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透伦敦5月3日 - 周三法国两名总统候选人之间的电视辩论可能增强许多投资人的预期，即中间派马克龙将在周末的决胜选举中击败勒庞。
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