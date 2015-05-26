美国FED：四家联储银行再度要求上调贴现率-美联储会议记录

路透5月26日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，四家联储银行继续说服联储上调贴现率，它们之前的多次努力均未能成功。

美联储会议记录显示，在4月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。相反，明尼阿波利斯联储总裁则要求将贴现率降至0.5%，以帮助实现联储设定的2%通胀目标。

不过理事会选择与其他七家地区联储银行总裁站在一边，维持当前的贴现率水平不变。

这四家要求上调贴现率的联储银行希望贴现率与隔夜联邦基金利率的利差正常化。贴现率是美联储对商业银行提供贷款的利率，该利率与隔夜联邦基金利率之差是美联储一项主要的经济调控杠工具，多年来一直锁定在0-0.25%区间之内。