美国利率: 美联储维持贴现率在0.75%不变,尽管两家联储要求调整

路透华盛顿2月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持向银行提供的紧急贷款利率在0.75%不变,没有理会波士顿和堪萨斯联邦储备银行要求调整贴现率的请求.

据周二公布的一份美国联邦储备理事会(FED,美联储)贴现率会议记录显示,波士顿联邦储备银行再次要求将贴现率下降至0.5%,而堪萨斯联邦储备银行再次要求将贴现率上调至1%.

在美联储目前的货币刺激计划中,美联储每月买入850亿美元抵押贷款支持证券及美国公债.美联储承诺将持续买入资产,直至联储看到美国就业前景有明显改善.

地区联储银行总裁仍然对经济成长前景保持警惕,形容经济扩张幅度温和,但他们补充指,一些下行风险已减弱.同时,他们预期通胀迟滞.(完)