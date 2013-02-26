美国利率: 美联储维持贴现率在0.75%不变,尽管两家联储要求调整

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿2月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持向银行提供的紧急贷款利率在0.75%不变,没有理会波士顿和堪萨斯联邦储备银行要求调整贴现率的请求.
据周二公布的一份美国联邦储备理事会(FED,美联储)贴现率会议记录显示,波士顿联邦储备银行再次要求将贴现率下降至0.5%,而堪萨斯联邦储备银行再次要求将贴现率上调至1%.
在美联储目前的货币刺激计划中,美联储每月买入850亿美元抵押贷款支持证券及美国公债.美联储承诺将持续买入资产,直至联储看到美国就业前景有明显改善.
地区联储银行总裁仍然对经济成长前景保持警惕,形容经济扩张幅度温和,但他们补充指,一些下行风险已减弱.同时,他们预期通胀迟滞.(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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