更正-美国FED：四家联储银行要求上调贴现率-美联储会议记录

(因英文原文有误，将标题和正文中的“三家”联储银行改为“四家”，在第二段增加“克利夫兰”，并将第三段的“九家”地区联储银行改为“七家”，并增加“明尼阿波利斯联储总裁投票支持将贴现率降至0.5%”。特此更正。)

路透华盛顿4月14日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，四家联储银行今年年初试图说服联储上调贴现率。

美联储会议记录显示，在3月17-18日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

不过理事会选择与其他七家地区联储银行总裁站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波利斯联储总裁投票支持将贴现率降至0.5%。

这四家辖区银行希望推动贴现率与隔夜联邦基金利率之差的正常化。贴现率是美联储对商业银行提供贷款的利率，该利率与隔夜联邦基金利率之差是美联储一项主要的经济调控杠工具，多年来一直锁定在0-0.25%区间之内。

上述利差在2007-2009年金融危机前为1%，但危机期间美联储将其下调至仅0.5%的水平，以鼓励银行业者放贷、提升流动性。

会议记录显示，12家联储地区银行总裁认为美国经济正在改善，但通胀仍低于联储设定的2%的目标。

会议记录称，“尽管数家地区联储银行总裁称，部分岗位招人困难，且出现薪资压力，但衡量名义薪资的一项覆盖范围较广的指标的增幅仍然温和。”(完)