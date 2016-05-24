美联储4月贴现率会议上支持上调贴现率的联储银行增至四家－会议记录

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透华盛顿5月24日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，四家地区联储银行总裁在美联储4月会议上支持上调贴现率，3月时为两家。
在上个月联储政策会议前召开的贴现率会议上，堪萨斯城和里奇蒙联储再次要求上调主要贷款利率，克利夫兰和旧金山联储也提出此要求。
联储在上个月的会议上维持贴现率在1%不变。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。