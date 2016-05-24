美联储4月贴现率会议上支持上调贴现率的联储银行增至四家－会议记录

路透华盛顿5月24日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，四家地区联储银行总裁在美联储4月会议上支持上调贴现率，3月时为两家。

在上个月联储政策会议前召开的贴现率会议上，堪萨斯城和里奇蒙联储再次要求上调主要贷款利率，克利夫兰和旧金山联储也提出此要求。

联储在上个月的会议上维持贴现率在1%不变。(完)