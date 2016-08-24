美联储7月会议上支持上调贴现率的联储银行增至八家－会议记录

路透华盛顿7月12日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在7月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至八家。

6月会议上只有六家地区联储银行支持上调贴现率，表明联储决策者对美国经济前景的信心在增强。

在上个月联储政策会议前召开的贴现率会议上，堪萨斯城、里奇蒙、克利夫兰、旧金山、波士顿和圣路易斯联储继续支持上调贴现率，费城和达拉斯联储也加入支持阵营。

支持上调贴现率的联储银行表示，“从实际状况和预期来看，经济活动增强，他们预计通胀将逐渐升向2%的目标。”

美联储在上月会议上维持贴现率在1%不变，决策者之后在7月26-27日政策会议上维持指标利率不变。

在美联储17位决策者中，10位在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中有投票权。其中六位是国会批准的常任委员，其它四个投票席位由地区联储总裁轮流出任，任期一年。

克里夫兰、堪萨斯城、波士顿和圣路易斯联邦储备银行总裁是今年有投票权的FOMC委员。

堪萨斯城联储总裁乔治是决策者中唯一一位在7月政策会议上持不同意见的委员，她在过去四次会议上，有三次支持升息。（完）