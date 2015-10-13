美国FED：八家联储银行要求上调贴现率-美联储会议记录

路透华盛顿10月13日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，9月要求上调贴现率的地区联储银行数量从7月时的五家增加到八家。

美联储会议记录显示，在9月16-17日的政策会议之前，圣路易斯、亚特兰大和旧金山联储银行加入到克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的行列，要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

不过理事会选择与其他三个地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波里斯联储总裁再度要求下调贴现率至0.5%。