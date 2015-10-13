美国FED：八家联储银行要求上调贴现率-美联储会议记录

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透华盛顿10月13日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，9月要求上调贴现率的地区联储银行数量从7月时的五家增加到八家。
美联储会议记录显示，在9月16-17日的政策会议之前，圣路易斯、亚特兰大和旧金山联储银行加入到克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的行列，要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。
不过理事会选择与其他三个地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波里斯联储总裁再度要求下调贴现率至0.5%。
联储还公布了8月会议记录，显示五家地区联储银行要求上调贴现率，与7月时相同。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。