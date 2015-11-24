美国FED：九家联储银行要求上调贴现率-美联储会议记录

路透华盛顿11月24日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，10月要求上调贴现率的地区联储银行数量从9月时的八家增至九家，暗示美联储可能不久将开始收紧政策。

美联储会议记录显示，10月27-28日的政策会议之前，波士顿联储加入到圣路易斯、亚特兰大、旧金山、克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的行列，要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

不过理事会选择与其他两家地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波里斯联储再度要求下调贴现率至0.5%。

会议记录显示，部分联储银行报告就业市场闲置减少，部分领域和职位出现招聘困难和薪资压力的迹象。

会议记录称，那些要求上调贴现率的联储银行认为，鉴于今年就业市场状况改善，上调贴现率是妥当之举，他们预计通胀将逐步向联储设定的2%目标回升。