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市场报道 | 2015年 8月 26日 星期三 02:30 BJT

美国FED：五家联储银行再度要求上调贴现率-美联储会议记录

路透华盛顿8月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二公布的一份会议记录显示，7月五家地区联储银行再度要求上调贴现率。

美联储会议记录显示，在7月28-29日的政策会议之前，克利夫兰、达拉斯、堪萨斯城、里奇蒙和费城联储银行的总裁要求理事会将贴现率从0.75%上调至1%。

不过理事会选择与其他六个地区联储银行站在一边，维持当前的贴现率水平不变。明尼阿波里斯联储总裁再度要求下调贴现率至0.5%。(完)

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