美国三家地区联储在3月9日会议上要求保持贴现率不变-会议记录

路透华盛顿4月11日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。

甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。

美联储在3月14-15日的政策会议上上调了利率。纽约联储总裁杜德利投票支持升息。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利投票反对，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德今年对联储政策没有投票权。

贴现率会议记录显示，地区联储在升息问题上的分歧高于之前的预期。

周二发布的会议记录显示，在2月23和3月2日举行的会议上，纽约、旧金山、亚特兰大、圣路易斯和明尼亚波利斯联储要求美联储理事会保持贴现率在1.25%不变。

上述五家地区联储的董事认为，宜维持贴现率不变，等待对“未来几个月”出炉的新数据进行评估。

会议记录显示，另外七家地区联储希望上调贴现率，因为他们认为，经济活动和劳动力市场正在增强，通胀中期内会升至美联储2%的目标。

在3月9日召开的会议上，旧金山和亚特兰大联储董事改变了立场，加入另外七家主张升息的地区联储队伍。当时距离美联储的议息会议还有不到一周的时间。(完)