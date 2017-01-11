美联储12月会议上仅有明尼亚波利斯联储希望维持贴现率不变-会议记录

路透1月10日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在12月货币政策会议前，仅有明尼亚波利斯联邦储备银行支持维持贴现率不变。

其他11家地区联储银行总裁在11月和12月举行的理事会会议上都投票支持上调贴现率25个基点，至1.25%，高于11月初美联储政策会议前的九家。

那些联储银行认为应上调贴现率，因“经济活动和就业市场实际及预期不断增强”，以及通胀可能回升至美联储2%目标。

另外，会议记录指出，“多位地区联储银行总裁提到政府政策可能大规模调整，包括可能实施扩张性财政措施”。

会议记录称，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁持不同意见，倾向继续维持宽松货币政策，以支持就业和通胀。

自2015年12月美联储升息以来，贴现率一直未变，在去年12月12日的贴现率会议上，美联储理事会也维持贴现率不变。

不过地区联储银行压倒性的希望上调贴现率是美联储在12月13-14日政策会议上上调联邦基金利率目标区间决定的先兆，11家地区联储银行在那次会议结束时要求上调贴现率，并获批准。

一日后，明尼亚波利斯联邦储备银行也投票支持上调贴现率，该要求立刻获得了美联储理事会的批准。(完)