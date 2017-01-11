美联储12月会议上仅有明尼亚波利斯联储希望维持贴现率不变-会议记录

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月10日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在12月货币政策会议前，仅有明尼亚波利斯联邦储备银行支持维持贴现率不变。
其他11家地区联储银行总裁在11月和12月举行的理事会会议上都投票支持上调贴现率25个基点，至1.25%，高于11月初美联储政策会议前的九家。
那些联储银行认为应上调贴现率，因“经济活动和就业市场实际及预期不断增强”，以及通胀可能回升至美联储2%目标。
另外，会议记录指出，“多位地区联储银行总裁提到政府政策可能大规模调整，包括可能实施扩张性财政措施”。
会议记录称，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁持不同意见，倾向继续维持宽松货币政策，以支持就业和通胀。
自2015年12月美联储升息以来，贴现率一直未变，在去年12月12日的贴现率会议上，美联储理事会也维持贴现率不变。
不过地区联储银行压倒性的希望上调贴现率是美联储在12月13-14日政策会议上上调联邦基金利率目标区间决定的先兆，11家地区联储银行在那次会议结束时要求上调贴现率，并获批准。
一日后，明尼亚波利斯联邦储备银行也投票支持上调贴现率，该要求立刻获得了美联储理事会的批准。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”