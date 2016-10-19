美联储会议记录显示9月会议支持上调贴现率的联储银行增至九家

路透华盛顿10月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在9月会议上支持上调贴现率的地区联储银行增至九家，这是联储接近收紧政策的最新迹象。

7月和8月会议上八家地区联储银行支持上调贴现率，比6月时的六家大幅增加。美联储共有12家地区联储银行。

在上个月联储政策会议前召开的贴现率会议上，堪萨斯城、里奇蒙、克利夫兰、旧金山、波士顿、圣路易斯、费城和达拉斯联储继续支持上调贴现率，亚特兰大联储也加入支持阵营。

美联储在上月会议上决定维持贴现率不变，并维持指标利率不变。

有三位联储决策者对政策决定持反对意见，支持立即上调指标利率。且美联储似乎已经准备好，一旦就业和通胀进一步增强，将在12月升息。

根据CME Group的数据，交易员目前预计美联储12月升息的可能性为65%。克里夫兰、堪萨斯城、波士顿和圣路易斯联邦储备银行总裁是今年有投票权的公开市场委员会(FOMC)委员。

美联储在去年12月进行了10年来的首次升息。去年10月的政策会议召开前，支持上调贴现率的地区联储数量升至九家。

今年还有两次政策会议，将分别在11月1-2日和12月13-14日召开，考虑到下月的政策会议在美国大选前一周举行，交易员基本上排除了下月升息的可能性。

支持上调贴现率的联储银行的理由是，“鉴于实际状况和预期来看，经济活动和劳动力市场增强，预计通胀将在中期内逐渐升向2%的目标。”(完)