美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
会议记录显示，在1月31日至2月1日会议前，仅有克利夫兰和里奇蒙联储银行促请联储理事会上调贴现率25个基点，至1.5%。
两家地区联储银行总裁指出，他们希望上调贴现率是因经济力道和通胀上升的迹象。
不过根据会议记录，其他联储银行则希望维持贴现率不变，“许多地区联储总裁指出，可能出台的财政和其他政府政策及其对经济可能产生的影响相关的不确定性水准增加”。
美联储在去年12月的会议上上调了贴现率，当时除一家地区联储银行外，其他所有地区联储银行都支持上调。美联储在12月货币政策会议上也上调了联邦基金利率目标区间，为两年内的第二次加息。
之后，联储决策者仅会晤了一次，但将在两周后再度会晤。他们尚未再度上调联邦基金利率或贴现率，但他们预估今年会加息三次。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨， 交易商称，因现货月合约 前一日下跌1.5%后出现技术性买盘，以及 预报称未来几天美国中西部气温偏低、多雨，引发市场担忧。 CBOT-7月玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/4美元， 盘中走势振荡。 美国中西部降雨过度可能导致部分农田再播种活动停滞，并威胁部分 区域的产量前景。 在农业部周四公布出口销售数据前，接受路透调查的分析师预计，报 告将显示上周出口销售美国玉米60-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为143,399口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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