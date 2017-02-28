美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录

路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。

会议记录显示，在1月31日至2月1日会议前，仅有克利夫兰和里奇蒙联储银行促请联储理事会上调贴现率25个基点，至1.5%。

两家地区联储银行总裁指出，他们希望上调贴现率是因经济力道和通胀上升的迹象。

不过根据会议记录，其他联储银行则希望维持贴现率不变，“许多地区联储总裁指出，可能出台的财政和其他政府政策及其对经济可能产生的影响相关的不确定性水准增加”。

美联储在去年12月的会议上上调了贴现率，当时除一家地区联储银行外，其他所有地区联储银行都支持上调。美联储在12月货币政策会议上也上调了联邦基金利率目标区间，为两年内的第二次加息。