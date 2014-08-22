欧洲央行：总裁德拉吉称欧洲央行准备进一步调整政策

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 德拉吉称有信心6月的措施会提振需求
* 汇率下滑、贷款和ABS计划也有帮助
* 德拉吉称欧元区经济复苏仍“普遍疲弱”
路透杰克森霍尔8月22日 - 欧洲央行总裁德拉吉周五表示，有信心6月宣布的措施在欧元下滑的扶助下，能在低迷的欧元区经济中提振需求，但强调欧洲央行准备采取进一步行动。
在美国杰克森霍尔央行年会上的讲话中，德拉吉表示，近期经济成长数据证实欧元区经济复苏仍“普遍疲弱”，且承诺在一段长时间内维持宽松货币政策立场。
欧洲央行在6月降息至纪录低点，并推出一系列措施向欧元区脆弱的经济中挹注资金，欧元区通胀10个月来一直低于1%，德拉吉称之为“危险区域”。
“我有信心我们6月宣布的措施方案确实能提振需求，我们也准备好进一步调整我们的政策立场，”德拉吉在讲话稿中指出。
“欧洲央行的管委会还将使用非常规工具，确保中长期的通胀预期牢牢受控。”
不过这次德拉吉没有加入任何限定符，不像在8月记者会上所表示的“要进一步应对低通胀过久的风险”。
欧洲央行的工具箱中所剩的威力最大的工具就是大规模购买资产，即所谓的量化宽松政策，但德拉吉在此次讲话中没有提及。
“我们已看到汇率变化应会支撑总需求和通胀，预计美国和欧元区背道而驰的政策路径应使目前的汇率趋势持续下去，”他表示。
欧元兑美元周五触及去年9月来最低水准。
德拉吉称，新的长期贷款计划到目前为止“获得了银行的强烈需求”。资产支持证券(ABS)计划的准备工作正快速向前推进，应会导致信贷状况进一步放松。(完)
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