纽约联储总裁称安全解散大型金融机构方面的工作尚未完成

欧股回升 但本周录得六个月来的最糟糕表现
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
路透华盛顿5月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周日称，在安全解散具有系统重要性的金融机构方面，还有更多工作要做。
他表示，监管者通过提高资本和进行流动性压力测试，在降低“过大而不能倒”机构倒闭的可能性方面做得不错，但还需引入一个系统“可以让这些公司解散时避免把金融系统的其他部分拖垮。”
“我认为解散公司方面的工作尚未完成，”他表示。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透米兰/伦敦5月19日 - 欧洲股市周五小幅回升，本周遭遇了大幅下挫，因美国政治风波引发对特朗普总统刺激政策的担忧，对风险资产意愿减弱。
“美国政治风波拉低美元，本周人气支撑黄金，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示，他又补充说，不确定黄金的涨势会否延续至下周。
路透纽约5月19日 - 油价周五上涨，连续第二周周线升高，因石油输出国组织(OPEC)和其它产油国将于下周同意延长减产协议的预期升温。