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国际财经 | 2016年 5月 2日 星期一 11:21 BJT

纽约联储总裁称安全解散大型金融机构方面的工作尚未完成

路透华盛顿5月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周日称，在安全解散具有系统重要性的金融机构方面，还有更多工作要做。

他表示，监管者通过提高资本和进行流动性压力测试，在降低“过大而不能倒”机构倒闭的可能性方面做得不错，但还需引入一个系统“可以让这些公司解散时避免把金融系统的其他部分拖垮。”

“我认为解散公司方面的工作尚未完成，”他表示。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

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