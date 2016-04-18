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国际财经 | 2016年 4月 19日 星期二 07:30 BJT

美国纽约联储总裁杜德利称美国经济状况良好 但联储仍谨慎看待升息

路透纽约4月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席兼纽约联储总裁杜德利周一称，美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。

他在纽约联储的一次大会上讲话时重申了一贯的观点，即“政策调整可能渐进和谨慎的，因我们仍面临很大的不确定性，且金融危机对成长造成的阻碍尚未完全消退。”杜德利是联邦公开市场委员会(FOMC)有永久投票权的委员，也是美联储主席叶伦的紧密盟友。

他重申，有信心超低通胀将在未来几年回升至2%的目标，且“经济状况已最终为美国货币政策正常化提供了依据。”

美联储于去年12月小幅上调近零利率，为近10年来首次。多数分析师预计，联储将在6月再次升息。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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