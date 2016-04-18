美国纽约联储总裁杜德利称美国经济状况良好 但联储仍谨慎看待升息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约4月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席兼纽约联储总裁杜德利周一称，美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。
他在纽约联储的一次大会上讲话时重申了一贯的观点，即“政策调整可能渐进和谨慎的，因我们仍面临很大的不确定性，且金融危机对成长造成的阻碍尚未完全消退。”杜德利是联邦公开市场委员会(FOMC)有永久投票权的委员，也是美联储主席叶伦的紧密盟友。
他重申，有信心超低通胀将在未来几年回升至2%的目标，且“经济状况已最终为美国货币政策正常化提供了依据。”
美联储于去年12月小幅上调近零利率，为近10年来首次。多数分析师预计，联储将在6月再次升息。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。