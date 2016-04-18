美国纽约联储总裁杜德利称美国经济状况良好 但联储仍谨慎看待升息

他在纽约联储的一次大会上讲话时重申了一贯的观点，即“政策调整可能渐进和谨慎的，因我们仍面临很大的不确定性，且金融危机对成长造成的阻碍尚未完全消退。”杜德利是联邦公开市场委员会(FOMC)有永久投票权的委员，也是美联储主席叶伦的紧密盟友。