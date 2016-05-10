美国不必担心其他货币挑战美元地位--美联储副主席

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透5月10日 - 一位美联储高官周二表示，如果其他货币崛起成为替代美元的储备货币，美国也并不一定会是输家。
美联储副主席暨纽约联储总裁杜德利在一次演讲中未对利率问题置评。他说，如果其他货币有正当的理由，开始蚕食美元在外汇储备中占比60%的份额，美国人不必担忧。
“我不认为这是一个零和游戏，”杜德利在苏黎世一次会议上的讲稿中称。该会议不对记者开放。杜德利是美联储最有影响力的官员之一。
“如果其他货币获得储备货币的地位，对我而言并不是美国的失败，”他说，“只要他们是通过进步获得，而不是因为美国做的比以前差。”
美元在上个世纪取代英镑，成为全球最重要的储备货币，在持有以及贸易中使用的范围最广，因为可以方便、安全地兑换成本币。
去年11月，国际货币基金组织(IMF)把中国人民币纳入其货币篮子，使其跻身美元、欧元、英镑和日圆的行列。
“我认为最重要的目标必须是做好自己，”杜德利在IMF和瑞士央行主办的会议上称。“如果做到这一点，那么我预计美元将赢得继续成为全球最重要储备货币的权力。”(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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