美国经济：纽约FED总裁杜德利称美联储改变缩减购债计划的门槛很高

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透3月6日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，美国经济前景需要有重大转变，才能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)改变缩减购买资产的步幅。
杜德利在参加华尔街日报举办的活动上表示，“尽管今年经济成长可能加快，但改变缩减刺激措施进程的门槛‘颇高’。”
“经济前景需要发生相对我的预期的实质性的转变。”他补充道。
杜德利称对经济的不利因素可能持续一段时间，但表示美联储离上调隔夜利率仍有一段长时间。(完) (编译 李军; 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。