美国经济：纽约FED总裁杜德利称美联储改变缩减购债计划的门槛很高

路透3月6日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，美国经济前景需要有重大转变，才能让美国联邦储备理事会(FED/美联储)改变缩减购买资产的步幅。

杜德利在参加华尔街日报举办的活动上表示，“尽管今年经济成长可能加快，但改变缩减刺激措施进程的门槛‘颇高’。”

“经济前景需要发生相对我的预期的实质性的转变。”他补充道。