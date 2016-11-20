纽约联储总裁杜德利称大选后的市场反应不影响美联储升息计划

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月18日 - 纽约联储总裁杜德利周五称，在考虑计划中的升息时，大选后的市场反应并不令人担心，因债市抛售和美元上涨是受到美国政府新政预期驱动的。
“市场走势看似与经济政策变化预期一致，”杜德利在一记者会上称，“所以我不认为金融市场现在的走势给货币政策带来忧虑。”
杜德利称，通胀预期稳固，经济增长快于趋势，对未来几年达到通胀目标表示乐观。
他还表示，现在预估新的财政政策还为时过早。市场看来预计会有更多刺激政策和更多的升息措施，但对美国联邦储备委员会(FED/美联储)而言仍不明朗。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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