纽约联储总裁杜德利称大选后的市场反应不影响美联储升息计划

路透纽约11月18日 - 纽约联储总裁杜德利周五称，在考虑计划中的升息时，大选后的市场反应并不令人担心，因债市抛售和美元上涨是受到美国政府新政预期驱动的。

“市场走势看似与经济政策变化预期一致，”杜德利在一记者会上称，“所以我不认为金融市场现在的走势给货币政策带来忧虑。”

杜德利称，通胀预期稳固，经济增长快于趋势，对未来几年达到通胀目标表示乐观。

他还表示，现在预估新的财政政策还为时过早。市场看来预计会有更多刺激政策和更多的升息措施，但对美国联邦储备委员会(FED/美联储)而言仍不明朗。(完)