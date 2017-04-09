美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
“可能在决定缩表的时候，你会想要暂时放下调整短期利率的决定，以确保资产负债表的影响不会超过你的预想，”杜德利称。
这段讲话让人进一步了解，美联储将何时停止补充到期债券的计划进展，计划如何执行，以及缩表会进展到什么程度。
美联储过去三个月升息两次，据决策者预测，未来几年将每年收紧政策三次。美联储3月中旬会议记录显示，决策者预计今年稍晚开始缩表，杜德利周五表示支持，又称可能在2018年开始。
他表示：“资产负债表将大幅缩小，但不会达到危机前水平，”即约为9,000亿美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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