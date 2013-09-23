美国金融：纽约联储总裁杜德利消除对联储新政策工具的误解

路透纽约9月23日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美国联邦储备理事会(Fed/美联储)考虑要采取的新逆回购工具不预示要改变货币政策，相反而是为了帮助美联储在时机恰当时调整政策，以便更好的控制隔夜利率。

“我希望消除对我们现行实验产生的任何误解，”杜德利称。纽约联邦储备银行正在进行测试并将运行这一逆回购工具。

“引入这一工具不是改变货币政策的前奏，”他在演讲中称。“相反，这个心工具的目的是为了提高我们对隔夜利率的控制，以帮助我们执行货币政策。”(完)