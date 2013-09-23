美国金融：纽约联储总裁杜德利消除对联储新政策工具的误解

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透纽约9月23日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美国联邦储备理事会(Fed/美联储)考虑要采取的新逆回购工具不预示要改变货币政策，相反而是为了帮助美联储在时机恰当时调整政策，以便更好的控制隔夜利率。
“我希望消除对我们现行实验产生的任何误解，”杜德利称。纽约联邦储备银行正在进行测试并将运行这一逆回购工具。
“引入这一工具不是改变货币政策的前奏，”他在演讲中称。“相反，这个心工具的目的是为了提高我们对隔夜利率的控制，以帮助我们执行货币政策。”(完)
(编译 李春喜; 审校 孙茉莉)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。