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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 10:51 BJT

更新版-美国经济: FED理事杜克称国内楼市复苏动能正在增温

路透华盛顿2月5日 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克周二表示,楼市复苏正扶助美国经济成长得相当不错,尽管去年年底出现一些疲软迹象.

"我对现状持乐观态度,"杜克在就社区银行业发表演讲后回答问题时表示."有一些动能在增加,尤其是房地产行业."

第四季美国经济产出实际上出现小幅萎缩,但杜克表示消费者支出等基础面因素显示出力道.

她表示,近来信贷可取得性一直在改善,并称商业贷款的竞争"相当激烈",汽车贷款更是如此.

在演讲中,杜克表示去年底无限存款保险措施到期时,一些人担心的美国社区银行业存款被大型银行抢去的情况并没有发生.

"我们正仔细观察存款走向.但迄今为止罕有证据显示存款正撤出银行业体系,也没有像一些人此前担心的,存款正从较小型银行转向'大到不能倒'的银行,"杜克在演讲中表示.

杜克在讲话中并没有提及美国货币政策.(完) (编译 梁睿雪; 审校 李婷仪)

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