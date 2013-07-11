标题新闻：任期已于2012年1月到期的美联储理事杜克辞职，8月31日生效。

德国经济：应增加教育及宽带投资以缩小经常帐盈余--IMF总裁

路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。