美国FED：最新研究认为长期失业者或重返劳动力大军，支持叶伦观点

美联储主席叶伦则持相反看法。

Smith写道，即便长期失业率仍然偏高，但他的分析表明，在短期失业率下降最快的那些州，长期失业率还是处在下降趋势。他发现这种情况的出现，更多是因为长期失业者找到工作，而不是他们退出求职大军。

他写道，长期失业率“进一步降低...是有可能的”，长期失业者在总失业人数中的占比应恢复至2007-09年经济衰退前的“正常”水平。

长期失业是指连续没有工作超过26周。在经济衰退期间，长期失业人口比重急剧上升，由衰退前的不到20%飙升至45%左右，此后已经降低至36%左右。长期失业率较高，会在多大程度上压制薪资增长，各方对此存在激烈争论。

Smith分析了一段时间以来全国的就业数据，发现短期和长期失业对薪资产生的影响相似。(完)