美国经济：美联储经济学家对长期失业人口重返就业岗位看法乐观

不过美联储主席叶伦及其他官员一直对这些工人对通胀没什么影响的说法表示怀疑。叶伦反而强调，只要美联储保持刺激性货币政策，长期失业者最终会找到工作，促进整体工资增长。

“尽管长期失业人数仍然异乎寻常地高，令人非常担忧，但我真的认为随着就业市场好转，情况在改善，”叶伦上周在国会一委员会上表示。

美联储理事会经济学家Tomaz Cajner和David Ratner撰写的这篇论文看来也支持该观点。

论文中提到，今年上半年整体失业率从6.7%降至6.1%，几乎都是因为长期失业率下降。同时，就业参与率虽低但保持稳定，而就业率有所上升。就业参与率即有工作或积极找工作的人口比例。

“这些令人鼓舞的迹象看来与越来越多长期失业者找到工作的情况一致，”上述经济学家写道，称“感到乐观的原因很多”。